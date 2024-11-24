Белорусские ракетчики отправятся на учения в Россию

Белорусские ракетчики в 2025 году проведут учения на российских полигонах, сообщает БелТА. Будут отработаны вопросы контрбатарейной борьбы.
Начальник ракетных войск и артиллерии ВС — начальник управления ракетных войск и артиллерии Генштаба ВС генерал-майор Руслан Чехов рассказал в эфире «Беларусь 1», что для подготовки белорусских ракетчиков будут использоваться полигоны России.
По взаимной договоренности в 2024 году на одном из полигонов были отработаны пуски на максимальную дальность.
— В том числе комплексом «Полонез В-300» отработали на дальность 300 км. Пуски проведены успешно, — сказал Руслан Чехов.
Он отметил, что и на 2025 учебный год планируется «отработать вопросы контрбатарейной борьбы» на одном из российских полигонов.
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