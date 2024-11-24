Жителей Ростова предупредили о падающей облицовке фасада Публичной библиотеки

В Ростове здание Публичной библиотеки на пересечении Пушкинской улицы и Университетского переулка огородили из-за падающей облицовки. Об этом сообщает RostovGazeta.
Сотрудники зафиксировали падение фрагментов фасада с восточной стороны строения, ближе к Благовещенскому греческому храму. Тротуар, по которому ростовчане обычно обходят здание под самыми его стенами, теперь огорожен сеткой. Здесь размещено предупреждение о том, что есть опасность падения с высоты облицовки.
Напомним, здание Ростовской государственной публичной библиотеки начали строить в 1974 году и завершили лишь спустя 20 лет.