Олбани
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Ростова предупредили о падающей облицовке фасада Публичной библиотеки

Здание Публичной библиотеки огородили после падения облицовки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове здание Публичной библиотеки на пересечении Пушкинской улицы и Университетского переулка огородили из-за падающей облицовки. Об этом сообщает RostovGazeta.

Сотрудники зафиксировали падение фрагментов фасада с восточной стороны строения, ближе к Благовещенскому греческому храму. Тротуар, по которому ростовчане обычно обходят здание под самыми его стенами, теперь огорожен сеткой. Здесь размещено предупреждение о том, что есть опасность падения с высоты облицовки.

Напомним, здание Ростовской государственной публичной библиотеки начали строить в 1974 году и завершили лишь спустя 20 лет.