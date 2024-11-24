Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении прав семьи из Башкирии

Глава СК Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела о нарушении жилищных прав семьи в Туймазах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предоставленным данным, о нарушении сообщила местная жительница, у которой на иждивении было четверо детей. Она рассказала, что живет в доме на Советской улице 1978 года постройки. Здание долгое время находилось в непригодном состоянии, а фактический износ оценили в 70% — в фундаменте образовались трещины, от постоянной сырости распространилась плесень.
Семью заявительницы поставили на учет еще в 2017 году, как нуждающихся в улучшении жилищных условий, но до текущего момента ничего так и не изменилось. Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в короткие сроки и предоставить результаты расследования. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.