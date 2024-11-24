Александр Бастрыкин заинтересовался делом о нарушении прав семьи из Башкирии

Семью заявительницы поставили на учет еще в 2017 году, как нуждающихся в улучшении жилищных условий, но до текущего момента ничего так и не изменилось. Александр Бастрыкин поручил разобраться с ситуацией в короткие сроки и предоставить результаты расследования. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.