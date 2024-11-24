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Работник рыбхоза утонул, упав в бетонный садок с водой в Березовском районе

Работник рыбхоза утонул, упав в бетонный садок с водой в Березовском районе.

Источник: Комсомольская правда

58-летний рыбовод поскользнулся на обледеневшей дорожке, упал в воду и утонул, рассказали в Следственном комитете Беларуси.

Сообщается, что трагедия произошла вечером 23 ноября в Березовском районе. В тот день 58-летний рыбовод осуществлял обход сортировочной базы рыбхоза.

Он поскользнулся на обледеневшей дорожке, упал в бетонный садок с водой и утонул.

Проверка установит все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Гомельской области.

Еще сообщили, что пенсионер совершал кражи на дачах Гродненского района, влезая в дома через окна.

Прочитайте, что вор признался в краже ювелирной продукции, совершенной в Беларуси в 1986-м.