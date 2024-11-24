Работник рыбхоза утонул, упав в бетонный садок с водой в Березовском районе.

58-летний рыбовод поскользнулся на обледеневшей дорожке, упал в воду и утонул, рассказали в Следственном комитете Беларуси.
Сообщается, что трагедия произошла вечером 23 ноября в Березовском районе. В тот день 58-летний рыбовод осуществлял обход сортировочной базы рыбхоза.
Он поскользнулся на обледеневшей дорожке, упал в бетонный садок с водой и утонул.
Проверка установит все обстоятельства произошедшего.
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