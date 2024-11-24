Олбани
+5°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южноуральцам напомнили, что грозит за незаконную рубку елей

Южноуральцам напомнили, что за незаконную рубку елей грозит административная и уголовная ответственность, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, для граждан за это предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тыс., юрлиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

«Помимо штрафов “черный” лесоруб обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если его сумма составит 5 тыс. рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой ответственность, предусмотренную статьей 260 Уголовного кодекса РФ», — комментируют в Главном управлении лесами Челябинской области.

Максимальное наказание по указанной статье — до семи лет лишения свободы или штраф в размере от 1 до 3 млн рублей.

Отмечается, что используемые при совершении незаконной рубки механизмы, автомототранспортные средства, самоходные машины и другие виды техники конфискуются, а размеры административных штрафов увеличиваются.

штрафы