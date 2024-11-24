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Белой медведице Комете из Ростовского-на-Дону зоопарка исполнилось 12 лет

12-летие белой медведицы Кометы отмечают в Ростовском зоопарке.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 24 ноября, в Ростовском-на-Дону зоопарке отмечают 12-летие белой медведицы Кометы. Об этом сообщается на официальной странице зоосаада в социальной сети.

— Она еще совсем молода, ведь в природе медведи живут 25−30 лет, а в хороших условиях содержания — более 40! — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Любимица ростовчан родилась в Чехии, в зоопарке города Брно. Ее маму звали Кора, а отца — Умка. Десять лет назад тогда еще двухлетняя комета переехала в Ростов и сразу полюбилась работникам зоосада и гостям.

— Наша белоснежная красавица — хорошая актриса, ей нравится позировать для фото.

В 2020 году Комета стала мамой: у нее с медведем Айоном родилась малышка Айка. Малышка стала настоящей звездой зоопарка, а, когда подросла, переехала в Москву.