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Дополнительные наряды ГАИ направлены на дороги Беларуси

Данные меры приняты в связи с ухудшением погодных условий в отдельных районах республики, где прошли снегопады.

Сейчас в Олбани: +6° 8 м/с 52% 749 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Дополнительные наряды ГАИ направлены на дороги в Беларуси в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.

«В выходные в связи со сложной обстановкой на дороги выведены дополнительные наряды ДПС», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что для привлечения внимания водителей правоохранители работают с синими проблесковыми маячками.

По данным МВД, особое внимание уделяется пресечению грубых нарушений ПДД, которые могут привести к тяжелым последствиям.

Кроме того, на контроле находится безопасность наиболее уязвимых участников дорожного движения в рамках республиканской акции «Сохрани себе жизнь!».

В министерстве отметили, что в регионах республики, где прошел снег, сотрудники ГАИ оказывают помощь в сопровождении коммунальной техники, а также автомобилистам, попавшим в сложную ситуацию.

МВД призвало в непростых погодных и дорожных условиях всем водителям и пешеходам быть внимательными и осторожными.