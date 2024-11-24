Дополнительные наряды ГАИ направлены на дороги Беларуси

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Дополнительные наряды ГАИ направлены на дороги в Беларуси в связи с ухудшением погоды, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.
«В выходные в связи со сложной обстановкой на дороги выведены дополнительные наряды ДПС», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что для привлечения внимания водителей правоохранители работают с синими проблесковыми маячками.
По данным МВД, особое внимание уделяется пресечению грубых нарушений ПДД, которые могут привести к тяжелым последствиям.
Кроме того, на контроле находится безопасность наиболее уязвимых участников дорожного движения в рамках республиканской акции «Сохрани себе жизнь!».
В министерстве отметили, что в регионах республики, где прошел снег, сотрудники ГАИ оказывают помощь в сопровождении коммунальной техники, а также автомобилистам, попавшим в сложную ситуацию.
МВД призвало в непростых погодных и дорожных условиях всем водителям и пешеходам быть внимательными и осторожными.