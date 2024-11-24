Глава Башкирии рассказал о награжденной Путиным многодетной матери

Глава Башкирии Радий Хабиров в День Матери рассказал о многодетной маме из села Ермолаево Куюргазинского района, которой президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня». Кроме того, Фаягуль Абдуллина получила медаль «Материнская слава».
Женщина воспитывает вместе со своим супругом Ильгизом четырех сыновей и шестерых дочерей. Фаягуль работает начальником сельского отделения почтовой связи, а ее супруг — монтажником технологических трубопроводов.
— Абдуллины — образец крепкой семьи, где царят взаимоуважение, забота и поддержка. Пусть таких замечательных многодетных семей в нашей республике будет больше, — отметил Радий Хабиров.
Глава региона также поздравил всех мам с праздником и пожелал им крепкого здоровья, благополучия и счастья.
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