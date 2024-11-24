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Зейн Малик почтил память Лиама Пейна на первом концерте своего тура

Во время первого шоу в рамках тура Stairway to the Sky певец Зейн Малик отдал дань уважения Лиаму Пейну, скончавшемуся 16 октября. Артисты вместе начинали свой музыкальный путь в составе группы One Direction.

Источник: Звук

Во время первого шоу в рамках тура Stairway to the Sky певец Зейн Малик отдал дань уважения Лиаму Пейну, скончавшемуся 16 октября. Артисты вместе начинали свой музыкальный путь в составе группы One Direction.

Первый концерт тура Малика состоялся 23 ноября в Лидсе, спустя три дня после похорон Пейна. Ближе к концу выступления на экране появилась надпись: «Лиам Пейн, 1993−2024. Люблю тебя, брат», — пишет издание People.

Лиам погиб 16 октября, упав с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. В связи с этим трагическим событием Зейн Малик перенес свои сольные концерты в США на следующий год.