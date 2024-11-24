Четыре человека погибли на пожарах в Беларуси за сутки

24 ноября в МЧС Беларуси сообщили, что за сутки на пожарах погибли четыре человека.
Так, утром 23 ноября поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Гневчицы Ивановского района. Нашли погибшего хозяина 1961 года рождения. Причины его гибели устанавливаются.
В тот же день пожар произошел в доме по минской улице Гагарина, который принадлежит пенсионерке. На пожаре обнаружили погибшего сына хозяйки 1956 года рождения. Здесь также предстоит выяснить причины трагедии.
Днем 23 ноября горела квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома в поселке Первомайский Лидского района. Погиб хозяин 1977 года рождения. Известно, что он не работал. Предполагаемая причина пожара — неосторожность при курении.
Около полуночи 24 ноября горел дом в деревне Скоморошки Столбцовского района. Его хозяин — гражданин 1937 года рождения.
На пожаре обнаружили погибшего сына хозяина 1963 года рождения. Он не работал. Причины трагедии предстоит выяснить.
Ранее мы писали, что один человек погиб и четверо пострадали в ДТП в Гомельской области.
Еще сообщили, что пенсионер совершал кражи на дачах Гродненского района, влезая в дома через окна.
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