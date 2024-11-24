Предприятие «Могилевэнерго» сообщило о нарушениях в электроснабжении в отдельных районах Могилевской области из-за неблагоприятных погодных условий. По состоянию на 8.00 было обесточено 57 населенных пунктов, преимущественно в Климовичском, Хотимском, Костюковичском и Краснопольском районах. Аварийно-восстановительные бригады продолжали работы по восстановлению электроснабжения. Согласно прогнозам Белгидромета, на 23 ноября в регионе ожидались сильные снегопады.
К 11.00 количество отключенных населенных пунктов осталось прежним, с акцентом на Климовичский, Хотимский и Краснопольский районы. Персонал РУП «Могилевэнерго» был переведен на особый режим работы, а для устранения последствий непогоды было задействовано 25 аварийных бригад. Энергетики продолжали мониторинг ситуации.
Гомельская область также столкнулась с проблемами из-за снега. В местных новостях сообщалось о проведении работ по расчистке города от снега. Непрекращающийся снегопад превратил улицы в белоснежные коридоры, усложнив привычные маршруты. Коммунальные и дорожные службы активно занимались уборкой проезжих частей, тротуаров и придомовых территорий, несмотря на продолжающийся снегопад.
На востоке и юго-востоке Беларуси мощные снегопады: некоторые районы обесточены
В минувшую ночь на восток и юго-восток Беларуси обрушились сильные снегопады. Утром в Минске светило солнце, в то время как в Могилевской и Гомельской областях происходила расчистка завалов и восстановление электроснабжения в обесточенных районах.
Предприятие «Могилевэнерго» сообщило о нарушениях в электроснабжении в отдельных районах Могилевской области из-за неблагоприятных погодных условий. По состоянию на 8.00 было обесточено 57 населенных пунктов, преимущественно в Климовичском, Хотимском, Костюковичском и Краснопольском районах. Аварийно-восстановительные бригады продолжали работы по восстановлению электроснабжения. Согласно прогнозам Белгидромета, на 23 ноября в регионе ожидались сильные снегопады.