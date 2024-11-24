Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 25 ноября

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 25 ноября 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Калинина, 13 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Салавата Юлаева, 17, 17-В, 17-Г — с 08:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Бурденюка, 16 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Шлюзовая, 1−19; 3-я Осташковская, 1−8; Гродненская, 1−19; Куйбышева, 60−78; 1-я Херсонская, 1−64; 2-я Херсонская, 1-А-14 — с 08:00 до 18:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— ч/с: 1-я Электровозная, 21−84; 2-я Электровозная, 3-Г-118; Артема, 57−155; 3-я Электровозная, 10−65; 4-я Электровозная, 20−77; Ладожская, 6; 5-я Электровозная, 2−86; 4-й пер. Целинный, 11−19; 5-й пер. Целинный, 9; пер. Фестивальный, 1−12 — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Ярослава Гашека, 18, 20; Сталеваров, 29, 31, 33, 33-А — с 09:30 до 20:00.
Отключение газоснабжения:
— 60-летия Октября, 2, 24-А — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Заслонова, 2 — с 09:00 до 20:00.
Отключение газоснабжения:
— Октябрьская, 23, 25 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Хрустальная, 11, 16, 20; Каменогорская, 33−51; Резервная, 2−43; пер. Писарева 5, 11; Салтыкова, 43, 49-А; Воровского, 57; Троицкая, 32, 32-А, 34; Архангельская, 40, 56, 56-А — с 08:00 до 16:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Горького, 38; Культуры, 102 — с 09:00 до 19:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Лесопарковая, 9-А, 17, 21; Татьяничевой, 12, 12\1, 12\2, 12\3; Худякова, 16 — с 08:00 до 16:00;
— ч/с: Мелькомбинат-2 2-й уч., 11−38 — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Плановые работы не проводятся.