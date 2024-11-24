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Белоруска Немогай выиграла марафон в Китае

Белорусская бегунья победила на марафоне в Китае.

Источник: Комсомольская правда

В китайском городе Цюйчжоу прошел международный марафон, в котором первенствовала белоруска Ольга Немогай, рассказали в bfla.eu.

Международный шоссейный старт Quzhou Marathon состоялся 24 ноября. Ольга Немогай пробежала дистанцию за 2:41:48. На две с половиной минуты она опередила бегунью из Кении.

Кстати, в мае на Казанском марафоне Ольга дебютировала в этой дисциплине с результатом 2:36:26.

Ранее писали, что биатлонист Бьорндален, муж белоруски Домрачевой, отказывается от работы тренером: «Очень сложно совмещать это с семьей».

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