Белоруска Немогай выиграла марафон в Китае

В китайском городе Цюйчжоу прошел международный марафон, в котором первенствовала белоруска Ольга Немогай, рассказали в bfla.eu.
Международный шоссейный старт Quzhou Marathon состоялся 24 ноября. Ольга Немогай пробежала дистанцию за 2:41:48. На две с половиной минуты она опередила бегунью из Кении.
Кстати, в мае на Казанском марафоне Ольга дебютировала в этой дисциплине с результатом 2:36:26.
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