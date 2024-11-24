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Движение в тоннеле дамбы в Петербурге ограничат на два дня

Возможна остановка движения на 10 минут.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Петербурга предупреждают об ограничении движения на дамбе. В пресс-службе Комплекса защитных сооружений от наводнений объявили о ремонтных работах. Они будут длиться с 25 по 26 ноября 2024 года. В связи с этим в тоннеле могут быть трудности для автомобилистов.

— Для ввода и вывода подъемной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут.

сообщает пресс-служба организации

Остановки возможны в транспортном отсеке Невской стороны на внутреннем кольце КАД СПб.

Водителей просят быть внимательными на этом участке дороги, обращать внимание на информационное табло, знаки и ограждения, а также соблюдать скоростной режим. Напомним, МЧС объявило в Петербурге штормовое предупреждение на 25 ноября. Возможны порывы до 20 метров в секунду.