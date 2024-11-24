Движение в тоннеле дамбы в Петербурге ограничат на два дня

Жителей Петербурга предупреждают об ограничении движения на дамбе. В пресс-службе Комплекса защитных сооружений от наводнений объявили о ремонтных работах. Они будут длиться с 25 по 26 ноября 2024 года. В связи с этим в тоннеле могут быть трудности для автомобилистов.