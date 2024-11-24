Проект обновления стадиона «Заря» в Самаре проходит экспертизу

Стало известно, на каком этапе сейчас находятся планы по восстановлению стадиона «Заря» в Советском районе Самары. Уже готов проект. Он проходит экспертизу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил и.о. главы города Иван Носков.
«По стадиону все понятно — его нужно приводить в порядок. Стоящий рядом ФОК университета недостаточно вместителен, чтобы принять всех желающих. Проект будущего спортзала со стадионом, трибунами уже проходит экспертизу».
Следующим шагом станет выделение средств на проведение работ. Ранее сообщалось, что траты пополам поделят региональные и муниципальные власти. Планируется, что спортивный объект восстановят в течение двух лет — за 2025−2026 годы.