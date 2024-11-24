В Омске на Левобережье появится школа на 1550 мест с физико-химическим уклоном

Внешний облик здания будет выполнен в современном стиле, с атриумом и открытыми пространствами. В школе будет несколько лабораторий и специализированные классы. Будут обустроены два спортивных зала, зоны рекреации, территории для отдыха и другие помещения. Отдельно застройщик выделил в проекте зеленые зоны. Школа появится на улице Омского Авангарда.