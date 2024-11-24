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В Омске на Левобережье появится школа на 1550 мест с физико-химическим уклоном

Иван Кротт рассказал подробности о самой большой школе в городе.

Источник: Комсомольская правда

На заседании Омского Горсовета утвержден проект самой большой школы, которая появится в новом микрорайоне на Левобережье. Застройщиком объекта выступает компания из Екатеринбурга «Брусника».

Фото: Иван Кротт.

Технический директор омского филиала организации Евгений Головкин представил проект школы, который в итоге совет поддержал. Школа будет самой большой в городе, она рассчитана на 1550 мест. Учебное заведение будет иметь физико-химический уклон.

Внешний облик здания будет выполнен в современном стиле, с атриумом и открытыми пространствами. В школе будет несколько лабораторий и специализированные классы. Будут обустроены два спортивных зала, зоны рекреации, территории для отдыха и другие помещения. Отдельно застройщик выделил в проекте зеленые зоны. Школа появится на улице Омского Авангарда.