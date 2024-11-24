«Лучшая подруга не верила, что перед ней я»: как многодетная мама сбросила 80 кило и «помолодела» на 20 лет

В историю преображения 37-летней Гульнары Екинджи сложно поверить. Глядя на фото «до» и «после», кажется, что без фотошопа или серии пластических операций не обошлось. Но женщина уверяет — стоило лишь взять в себя в руки! За 1 год и 8 месяцев многодетная мама сумела скинуть 80 (!) килограммов. Теперь ее не узнают не только старые знакомые, но даже друзья и родственники.
ЗАВЯЗАТЬ ШНУРКИ И ДОЙТИ ДО МАГАЗИНА — ПОДВИГ.
— Я с самого детства была пухлой и даже не думала, что может быть по-другому, — признается корреспонденту КП-Иркутск Гульнара. — В начальной школе терпела насмешки, а одна девочка вообще заявила, что не хочет общаться со мной, так как боится «заразиться» моим весом. Сейчас это звучит смешно, но тогда было обидно.
Из-за лишнего веса девочке приходилось терпеть насмешки сверстников. Фото: личный архив.
В девятом классе девушка весила 98 кило и носила 52 размер одежды. В 18 лет она вышла замуж и впервые стала мамой. Беременность не только подарила Гульнаре дочь, но и дополнительные 15 килограммов. Спустя три года пара развелась, и вскоре мать-одиночка переехала в Турцию. Переживания и стресс она пыталась заглушать вкусной едой.
— Жила по логике: плохое настроение — надо поесть, хорошее настроение — тем более надо поесть. Никогда себя не ограничивала, но несколько раз предпринимала попытки похудеть. Соблюдала диету, сбрасывала по 20−30 кило, но, как только возвращалась к прежнему питанию, набирала еще больше.
Слева Гульнаре 15 лет, справа — 37. Фото: личный архив.
В другой стране Гульнара встретила любящего мужчину и вновь вышла замуж. Супругу родила девочку, а спустя два года на свет появился первый сын.
— Когда увидела на весах 140 килограммов, казалось, что я опустилась на самое дно. Это была точка невозврата, — вспоминает женщина. — Старшая дочь помогала мне завязывать шнурки. И это в 30 лет! Дойти до магазина было настоящим подвигом, а в дома без лифта я даже не заходила, а потому несколько лет не была в гостях у друзей мужа. Самой главной мечтой было получить водительские права, но я боялась реакции инструкторов-мужчин. Думала, что те будут унижать меня из-за внешнего вида. К тому же болело едва ли не все тело: спина, ноги и суставы.
Гульнара была готова на крайние меры — шунтированию желудка (отсечение большей его части — прим. ред.). Отговорили родители. Мол, нельзя многодетной матери так рисковать собой. Тогда женщина одумалась и решила дать себе последний шанс вернуть здоровье.
После третьих родов женщина стала весить 140 кило. Фото: личный архив. РАЗМЕР 6XL СМЕНИЛА НА S.
— Я решила идти по этому пути самостоятельно. Сказался негативный опыт с фитнес-инструктором. Он делал вид, будто не замечает меня, а в один момент сказал: «не нужно садиться на этот тренажер, сломаешь». Шла я в тот день домой в разбитом состоянии, зато пешком. С тех пор начала интуитивно уменьшать порции, добавила по часу ходьбы в день. Затем попробовала танцы, так как они мне очень нравятся. Занимаюсь ежедневно, не выходя из комнаты. При этом не делаю ничего против воли. Мой подход: устала — отдохни.
Гульнара решила основательно изучить тему похудения, заручилась литературой и пришла к выводу — необходим дефицит калорий. Считать их помогает специальное мобильное приложение и ведение дневника, куда необходимо записывать свой рацион.
— Первые исчезнувшие 20−30 кило были практически незаметны, а вот после 50-ти меня перестали признавать соседи. Вернувшись на Родину, приехала сюрпризом к родителям и сильно напугала их. Увидев меня, они подумали, что я чем-то больна. Лучшая подруга тоже отказалась верить, что перед ней я. Говорила, что из общего с ее Гульнарой у нас только голос (смеется).
Меньше, чем за два года, многодетная мать превратилась из «тетеньки» в девушку. Фото: личный архив.
В итоге брюнетка добилась веса, которого у нее не было даже 20 лет назад — 60 кило! Из гардероба постепенно исчезла мешковатая одежда размера 6XL. Ее место заняли платья и юбки с бирками S размера.
— Прожив 33 года, лишь похудев, я впервые прокатилась на всех аттракционах, которых хотела, скатилась с горки в аквапарке и получила права. Как и мечтала — на механику!
Однако последствием резких изменений стало появление лишней кожи. Женщине пришлось дважды лечь под нож хирурга, чтобы убрать 3 килограмма кожи на руках, груди, животе и ногах. Реабилитация была сложной и болезненной, однако на 100% стоила новой жизни, признается Гульнара.
СНОВА 17.
Во многом яркая красавица благодарна любимому. Муж никогда не критиковал ее фигуру, и в любом весе называл супругу идеальной. Своей историей она поделилась в соцсетях и создала блог, чтобы поддерживать девушек, желающих стать лучшей версией себя. Сегодня за ней следят больше 20 тысяч подписчиков.
На пути к похудению женщину всегда поддерживал супруг. Фото: личный архив.
— Мне часто пишут женщины, которых мужья доводят до слез даже из-за пары лишних кило, — говорит Гульнара. — Хочу обратиться к мужчинам -оскорбления не помогут вашей жене стать лучше. Женщина захочет только заесть обиду. А девушек прошу не ждать подходящего момента или критической точки. Заботьтесь о себя прямо сейчас, ведь это ваше здоровье. Главное понять, что волшебной таблетки нет. Раньше я даже не понимала, что упускаю, а теперь выгляжу и чувствую себя на 20 лет моложе!