«Лучшая подруга не верила, что перед ней я»: как многодетная мама сбросила 80 кило и «помолодела» на 20 лет

— Когда увидела на весах 140 килограммов, казалось, что я опустилась на самое дно. Это была точка невозврата, — вспоминает женщина. — Старшая дочь помогала мне завязывать шнурки. И это в 30 лет! Дойти до магазина было настоящим подвигом, а в дома без лифта я даже не заходила, а потому несколько лет не была в гостях у друзей мужа. Самой главной мечтой было получить водительские права, но я боялась реакции инструкторов-мужчин. Думала, что те будут унижать меня из-за внешнего вида. К тому же болело едва ли не все тело: спина, ноги и суставы.