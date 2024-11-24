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В Уфе после проверок поймали девять нетрезвых водителей

В ГИБДД столицы Башкирии сообщили итоги массовых рейдов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе во время массовых проверок в эти выходные выявили девять нетрезвых водителей. Об этом сообщили в пресс-службе столицы Башкирии.

По предоставленным данным, всего сотрудники ведомства проверили 240 автомобилей. В отношении нарушителей составили более 50 административных материалов.

В Госавтоинспекции напомнили, что рейды проводятся с целью пресечь административные правонарушения.

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