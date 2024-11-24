Российские кинотеатры начали показывать фильм «Гладиатор-2»

Магия кино: начальные титры «Гладиатора-2» за пару минут успевают и освежить в памяти первую часть, и очертить контуры следующих двух с половиной часов. Латинская буква «I» в названии «Gladiator» расползается в римскую цифру II — и в какой-то мере действительно выходит фильм «два по цене одного». Идейно, а во многом и сюжетно это ровно тот же пеплум, что полюбился всем 20 с лишним лет назад. Только отсутствующий Рассел Кроу в нем расщеплен на Пола Мескаля (который жаждет мести за семью) и Педро Паскаля (который раскаивается за свои кровавые подвиги), а Хоакин Феникс — на Джозефа Куинна и Фреда Хехингера. Несмотря на формальную неизменность суммы, оба героя в итоге уступают предшественнику в многомерности, из-за чего быстро появляется ощущение некоторой разбавленности происходящего водичкой. Учитывая, что сам Максимус в свое время был склеен из фигур Спартака и сенатора Марка Нония Макрина, нынешняя математика получается совсем уж удручающая. Инфляция.