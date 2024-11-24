Первый гол Касселса в сезоне принес омскому «Авангарду» выездной выигрыш у «Барыса»

«Авангард» на выезде в матче чемпионата КХЛ сыграл против «Барыса» и победил 3:2, но только в овертайме. Голы у него забили Прохоркин (дважды) и Касселс (для него это первая шайба в сезоне).
В первом периоде на 7-й минуте омский клуб огорчил его бывший игрок Иван Николишин — он забил с передачи Сетдикова, сделав счет 1:0. Такими цифры на табло остались до перерыва.
Во втором отрезке хозяева довели дело до 2:0, когда у них забил Адиль Бекетаев. Случилось это на 39-й минуте. В целом к тому времени «Барыс» показал более системную игру, даже на фоне «Авангарда», состав которого по именам явно сильнее.
Лишь в третьем периоде гости начали отыгрываться. Выстояв после удаления Спунера, они на 47-й минуте забили благодаря усилиям Прохоркина — 2:1. А спасти встречу омичи смогли только на 59-й минуте. Когда они взяли таймаут и далее сыграли без вратаря, вшестером в поле, снова Прохоркин забил и тем самым на табло стало 2:2. Ассистировал Николаю тут Шарипзянов.
Ну, а в овертайме свое слово сказал Коул Касселс. Прошла всего минута, и он уже замкнул передачи Гуляева и Галимова — 3:2. Для Касселса это первый гол в сезоне. А «Авангард» с этой победой вышел на 8-е место в конференции «Восток», тем самым снова претендуя на плей-офф.
Далее «ястребы» сыграют 28 ноября против «Автомобилиста» также на его льду.