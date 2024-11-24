Первый гол Касселса в сезоне принес омскому «Авангарду» выездной выигрыш у «Барыса»

Ну, а в овертайме свое слово сказал Коул Касселс. Прошла всего минута, и он уже замкнул передачи Гуляева и Галимова — 3:2. Для Касселса это первый гол в сезоне. А «Авангард» с этой победой вышел на 8-е место в конференции «Восток», тем самым снова претендуя на плей-офф.