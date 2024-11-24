Режиссеру Эмиру Кустурице исполнилось 70 лет

По словам режиссера, картину по Достоевскому он мечтает снять последние 25 лет. «Я пытался сделать это и во Франции, и в Италии, и в Сербии. Но только в России это стало возможным. Но сейчас это будет трагикомедия под названием “Как я не снял “Преступление и наказание””. В июне-августе следующего года начнутся съемки», — пообещал он в интервью «Вечерней Москве» в середине ноября, когда приезжал в Россию с презентацией книги «Мятежный ангел». Он рассказал, что картина будет частью трилогии, о которой режиссер говорил Владимиру Путину. «Дальше я хотел бы взять за основу повесть Льва Николаевича Толстого “Казаки”. К Николаю Васильевичу Гоголю я обращусь, чтобы снять интересную историю: “Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем”. Мне понравилась эта зарисовка», — объяснил Кустурица.