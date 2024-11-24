«Побывав у нас, все хотят большую семью»: Ростовчанке с пороком сердца грозили бесплодием, а она родила 15 детей

— Перед поездкой в Москву на День матери, когда у нас было еще восемь детей, домой приезжали специалисты посмотреть, как мы живем. И после дня у нас одна из женщин сказала мне: «Я бы все отдала, чтобы иметь такую семью» — настолько ей было радостно у нас находиться. А эту радость дает именно жизнь, которая кипит у нас дома. С детьми никаким болячкам тебя не сломить, потому что ты знаешь, что надо жить — для деток, для внуков, и это мое счастье. А всем нашим семьям желаю мира, мирного неба над головой, чтобы все были дружны и любили друг друга.