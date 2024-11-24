«Побывав у нас, все хотят большую семью»: Ростовчанке с пороком сердца грозили бесплодием, а она родила 15 детей

49-летняя Валентина Мартыненко из хутора Карповка Багаевского района Ростовской области признается: всегда хотела много детей. Но, казалось бы, ее мечте не суждено было сбыться — еще в юности врачи предупредили ее о бесплодии. Но, к ее счастью, это была ошибка. В День матери женщина, которая дала жизнь десяти сыновьям и пяти дочерям, поделилась своей историей с читателями «КП — Ростов-на-Дону».
ПРИЕХАЛА НА ЗАРАБОТКИ И ВСТРЕТИЛА СУЖЕНОГО.
В Багаевский район Валентина приехала в 16 лет на заработки.
— Родственник пригласил нас с подружками поработать на полях: обрабатывать посадки помидоров, капусты, ягод. Здесь я и встретила своего Василия, — с теплом вспоминает собеседница.
После знакомства Валентина обещала вернуться на Дон к Василию, и слово сдержала. Личный архив героя публикации.
Парень на пять лет старше, серьезный, приезжал по вечерам с друзьями к общежитию, где жили подружки. Долго присматривался к девушке.
— А потом позвал покататься на мотоцикле. Я побоялась идти одна, позвала подружек. Но тогда отношения были другие. Вася приезжал днем — по темному не гуляли, обращался уважительно. И полюбился мне за свою доброту.
Но осенью девушка уехала домой — нужно было помогать ухаживать за больными родственниками.
«ЕСЛИ ЖЕНА ЛЮБИТ МУЖА, ТО ПОЛЮБИТ И ЕГО СЕМЬЮ».
Через год, как и обещала, Валентина вернулась к Василию. Молодые поженились и стали жить у родителей мужа.
Молодая жена полюбила родителей мужа как своих родных. Личный архив героя публикации.
— Искренне хотела понравиться Тамаре Васильевне и Александру Дмитриевичу, а они отнеслись ко мне, как родные мама и папа — так я их с самого начала и называла, так и чувствовала. Считаю, истина в том, что, если жена любит мужа, то полюбит и его семью. Мы никогда не спорили, не ругались с его родителями. Я молодая была, многого не знала, и не стеснялась спросить, что и как надо делать. Мама мужа научила меня всему!
«БУДТО СЕРДЦЕ ОСТАНОВИЛОСЬ».
Валентина и Василий — оба из многодетных семей, но по их меркам — совсем небольших, в каждой было по трое детей. И очень хотели стать родителями.
Семью из 31 человека собрать на одном фото сложно, но взрослые дети с удовольствием едут с внуками к родителям. Личный архив героя публикации.
— В моем детстве по соседству жила многодетная семья — там было 15 детей. Мы общались, часто бывала у них в гостях, видела, какие они дружные и мечтала, что у меня будет также.
Но уже в первый год в семье мужа Валентина узнала, что не сможет иметь детей.
— Мне стало плохо на работе, и попала к врачу. Доктор провел осмотр, узнал, что у меня порок сердца, который мне жить не мешал, и другие хронические заболевания. В итога сказал, что, скорее всего, не смогу иметь детей, а родители мужа останутся без внуков. Как сейчас помню: будто сердце остановилось в том момент. Я молила Бога о детях и решила, что рожу всех, что он мне пошлет.
Вместе весело. Личный архив героя публикации.
ДЕСЯТЬ СЫНОЧКОВ И ПЯТЬ ДОЧЕК.
Надежды оправдались: молодые супруги вскоре стали родителями.
— Первой родился Саша, ему уже 31 год, он живет в Батайске: воспитывает с супругой троих деток и работает сантехником. Дальше с разницей в год родились Иван и Василий: они в том же городе — ремонтируют машины: Вася с женой ждут третьего ребенка, а у Вани двое.
Обычный обед в большой семье. Личный архив героя публикации.
Валентина вспоминает, как здорово ей с тремя мальчишками помогали родители мужа, пока муж трудился, чтобы обеспечить растущую семью. А потом поближе к дочке и внукам переехали родители женщины — тоже поддержали молодое, но уже многодетное семейство. Спустя несколько лет, когда мальчишки стали школьниками, супруги захотели снова наполнить дом звонким смехом малышей.
— Четвертой у нас родилась дочка — назвали Тамарой в честь мамы мужа. Ей скоро будет 23 года. Она стала воспитателем и уехала в Челябинск, у нее уже двое деток. Через год появился Рома, он живет в Иркутске, ремонтирует холодильники. Дальше — Елизавета, ей 20 лет, она выучилась на бухгалтера и работает в торговле. Николаю 19 лет, он проходит альтернативную службу в Ростовской областной больнице. Евгению 18, он сантехник — уехал к старшим братьям в Батайск.
Дома у семьи Мартыненко всегда звучит детский смех. Личный архив героя публикации.
Сейчас самый старший ребенок дома и главная мамина помощница — 16-летняя Надежда, которая учится в одиннадцатом классе. На год младше нее девятиклассник Валерий, а его погодка Людмила — семиклассница.
— А дальше — 12-летний Вова, 11-летняя Оля, девятилетняя Иришка и младшенькому Андрею — семь, он готовится к школе. Все очень разные, но живем мы мирно и дружно. Учу их уважительно относиться друг к другу, ко взрослым. Поначалу было непросто проявлять родительскую строгость при необходимости, но с годами навык отработала.
Каждый из 15-ти детей Валентины и Василия родился в Ростове.
— Всех рожала сама, без кесарева. И не боялась: во второй областной больнице стала уже родной — называли Валюшкой. И у меня были такие доктора, которые так обо мне заботились, любили! С моим врачом стали как сестры. А теперь и дочек моих — невесток — там принимают с такой любовью!
Семья живет в хуторе в Багаевском районе. Личный архив героя публикации.
ПОМОГАЮТ РОДИТЕЛЯМ И ЗАРАБАТЫВАЮТ ПЕРВЫЕ ДЕНЬГИ.
Валентина вспоминает, что семья, несмотря на то, что в 90-е годы было трудно, и выплат многодетные не получали, никогда не жаловалось.
— Хозяйством занимались, на огороде много чего выращивали. Так что все детки у нас здоровенькие, красивенькие, а главное — добрые. Когда государство начало помогать таким семьям, отстроили дом, получили микроавтобус, сейчас стабильно приходят выплаты на ребят.
Детвора в семье Мартыненко очень активная: и спортом заниматься — первые, и петь, и с музыкальными инструментами управляются, и даже взрослых учат играть на гитаре. И не отнекиваются от помощи родителям в большом доме, на огороде и с хозяйством, и друг друга выручают.
Валентина в детях и внуках видит смысл жизни. личный архив героев.
— У Вовы золотые руки — он сначала игрушки младшим ремонтировал, а теперь и мотоблок починить может, и это — в 12 лет! Но работы на участке стало меньше: уже ни коров нет, ни свиней — одна птица осталась, а на двух участках выращиваем овощи и для себя, и на сдачу. Так, в этом году посадили полторы тысячи кабачков, и ребята этим занимались с азартом, ведь заработали свои деньги.
«У НАС НЕТ ПОНЯТИЯ СВЕКРОВЬ И ТЕЩА».
Теперь у Валентины тоже 15 детей, как и у соседки из детства. И тоже очень дружная семья.
— В нашей семье уже 31 человек с детьми и внуками! А в следующем году ждем еще одного внучка — будет 32. У нас так весело, когда все собираются на дни рождения! Накрываем огромный стол — 4×8 метров, жарим шашлыки, дети любят петь, трое играют на гитарах. Внуки просят наших детей приехать к дедушке и бабушке. Да и все, кто хоть раз побывал у нас в гостях, потом говорят, что теперь тоже хотят большую семью.
Все дети в многодетной семье — не боятся никакой работы. Личный архив героя публикации.
Мама и бабушка Надежда не делит детей на своих и чужих.
— Жаль, что сегодня мало дружбы между молодыми семьями и родителями — люди стараются жить отдельно, меньше видеться. У нас, к счастью, не так. Для меня нет понятия — свекровь или теща, я просто мама — для супругов моих детей, а они для меня — дети. Они с радостью везут к нам внуков, а мы счастливы с ними понянчиться.
Многодетная мать имеет грамоты и благодарности. Районные соцслужбы даже подавали документы женщины на орден «Родительская слава», но пока такой высокой награды не дали.
Бабушка нянчит внуков. Личный архив героя публикации.
— Перед поездкой в Москву на День матери, когда у нас было еще восемь детей, домой приезжали специалисты посмотреть, как мы живем. И после дня у нас одна из женщин сказала мне: «Я бы все отдала, чтобы иметь такую семью» — настолько ей было радостно у нас находиться. А эту радость дает именно жизнь, которая кипит у нас дома. С детьми никаким болячкам тебя не сломить, потому что ты знаешь, что надо жить — для деток, для внуков, и это мое счастье. А всем нашим семьям желаю мира, мирного неба над головой, чтобы все были дружны и любили друг друга.