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Во время пожара в попытке спасти свою семью пострадал житель Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили подробности пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Стерлитамакском районе Башкирии сегодня, 24 ноября, произошел пожар в садовом доме. В тот момент внутри находились четверо детей и их родители.

По информации МЧС республики, троих детей 13, 14 и 15 лет смог эвакуировать их отец. После этого он вернулся обратно и отправился к жене с малолетним ребенком на второй этаж. В тот момент мужчина получил ожоги. На помощь к ним также пришли соседи, которые помогли выбраться супругам.

Спасатели смогли ликвидировать горение, но дом сильно пострадал. Мужчину с ожогами госпитализировали в больницу, состояние оценивается, как средней степени тяжести. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.