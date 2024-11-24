Во время пожара в попытке спасти свою семью пострадал житель Башкирии

По информации МЧС республики, троих детей 13, 14 и 15 лет смог эвакуировать их отец. После этого он вернулся обратно и отправился к жене с малолетним ребенком на второй этаж. В тот момент мужчина получил ожоги. На помощь к ним также пришли соседи, которые помогли выбраться супругам.