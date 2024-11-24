Отключение света в Таганроге 25 — 29 ноября 2024: Без электроэнергии останутся десятки домов

В Таганроге на следующей неделе в рабочие дни, с 25 по 29 ноября, ожидается ряд плановых отключений электроэнергии. Они будут связаны с ремонтными работами на электросетях. Об этом сообщила глава администрации приморского города Светлана Камбулова в своем официальном телеграм-канале.
Так, в понедельник, 25 ноября, с 9:00 до 17:00, без света останутся дома по следующим адресам: 25-й переулок, 1−21, 24-й переулок, 2−20, 23-й переулок, 2−10, 22-й переулок, 2−10, 21-й, переулок 2−10, а также улицы Евминенко, 1−15, Октябрьская, 56−72, и Торговая, 2−20.
Во вторник, 26 ноября, с 9:00 до 17:00, без напряжения останутся дома по улицам 1- Котельная, 1−12, М. Горького, 51−76, и переулки Заводской, 1−9, пер. Фабричный, 1−8, Шефский, 33−38.
В среду и четверг плановых отключений электроэнергии не планируется.
А в пятницу, 29 ноября, подачу электроэнергии прекратят с 9:00 до 17:00 по адресам:
17-й переулок, 87−102, 18-й переулок, 97−116, 19-й, 97−118, и по улицам Р. Люксембург, 251−263, Энергетическая , 102−106.
— Включение электроэнергии будет возобновлено без предупреждения, — предупреждает глава.