Отключение света в Таганроге 25 — 29 ноября 2024: Без электроэнергии останутся десятки домов

В Таганроге на следующей неделе в рабочие дни, с 25 по 29 ноября, ожидается ряд плановых отключений электроэнергии. Они будут связаны с ремонтными работами на электросетях. Об этом сообщила глава администрации приморского города Светлана Камбулова в своем официальном телеграм-канале.