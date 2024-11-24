Когда в Беларуси откроются елочные базары

По информации Минского лесхоза, в столице главный елочный базар будет работать с 16 по 31 декабря (10:00 — 20:00), без выходных и перерывов. Любителей живой новогодней ели ждут по адресу г. Минск, ул. Багратиона, 70. На базаре можно выбрать также сосны, деревья в кадках и новогодние букеты.
16 декабря стартует продажа праздничных елей и в Витебске. Здесь базары будут работать с 08:00 до 20:00.
Торговля развернется возле Полоцкого, Смоленского, Южного рынков, на ул. Смоленской, 3/1, Чкалова (район остановки «Юг-7»), Мира, 44, Титова (рядом с домом № 113), Воинов-Интернационалистов, 11а, «Правды» 64а, на пересечениях ул. Максима Горького и Академика Павлова, ул. Смоленской и пр. Фрунзе.
Брест приглашает за пушистой зеленой красавицей с 17 декабря (10:00 — 21:00). В городе над Бугом торговые площадки расположены по ул. Гоголя и ул. Ленинградской, на площади Ленина, Партизанском проспекте, у входа на рынки и на ул. Волгоградской, Московской, Сябровской, Кобринской, Пушкинской.