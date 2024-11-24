Когда в Беларуси откроются елочные базары

По информации Минского лесхоза, в столице главный елочный базар будет работать с 16 по 31 декабря (10:00 — 20:00), без выходных и перерывов. Любителей живой новогодней ели ждут по адресу г. Минск, ул. Багратиона, 70. На базаре можно выбрать также сосны, деревья в кадках и новогодние букеты.