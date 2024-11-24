В Евпатории пройдут работы на магистральном водоводе — где не будет воды

«В связи с проведением работ по переключению нового участка магистрального водовода в сторону поселков Мирный и Новоозерный с 20:00 25 ноября и ориентировочно до 23:50 26 ноября будет введено ограничение водоснабжения этих населенных пунктов», — сказано в сообщении.
Жителям поселков рекомендовано иметь запас питьевой воды на данный период времени. Уточняется, что будет осуществляться подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в Белогорском районе пройдет масштабная реконструкция и строительство новых участков водовода. Будет установлено несколько водонапорных башен.