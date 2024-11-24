В Евпатории пройдут работы на магистральном водоводе — где не будет воды

Жителям поселков рекомендовано иметь запас питьевой воды на данный период времени. Уточняется, что будет осуществляться подвоз воды. Узнать актуальную информацию по расположению водовозок, а также оставить заявку на подвоз воды можно по телефону диспетчерской +7 (978) 467−07−53 .