Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на дороге в Саратовской области

В городе Марксе Саратовской области 41-летний предприниматель Рубик Акопян убил водителя и ранил пассажира «Оки», с которыми не поделил дорогу. Конфликт произошел после того, как отечественная легковушка подрезала его Land Cruiser. Мужчина разозлился и открыл огонь. После этого он просто уехал с места происшествия домой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».