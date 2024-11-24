В центре Ростова на двух улицах запретят стоянку автомобилей с 30 ноября

С субботы, 30 ноября, в Ростове-на-Дону запретят остановку и стоянку автомобилей на двух улицах в центре. Об этом сообщает Департамент автодорог и организации автомобильного движения городской администрации.
— В связи с изменением схемы организации дорожного движения для повышения пропускной способности с 30 ноября будет введен запрет на остановку транспортных средств по улице Текучева, на участке от строения № 344 до Театрального проспекта, — объяснили в администрации.
Аналогичный запрет вводится с 30 ноября и на улице Темпрницкой, на участке от строения № 71 до переулка Семашко.
Стоит отметить, что на обоих участках запрет на остановку и стоянку будет действовать круглосуточно.