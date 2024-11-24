«Всегда с улыбкой на лице»: в СВО погиб доброволец из района Башкирии

По предоставленным данным, Марат Ангамов родился в Кармаскалинском районе, а затем его семья переехала в Бураевский район, где он окончил школу. После он отучился в Башкирском экономическом колледже, переехал в Уфу и работал водителям автобуса «Башавтотранс». Контракт он заключил 16 сентября 2023 года, погиб 1 ноября 2024 года.