«Всегда с улыбкой на лице»: в СВО погиб доброволец из района Башкирии

В СВО погиб Марат Ангамов, сообщил глава Бураевского района Рушан Гараев. По предоставленным данным, прощание с ним пройдет 25 ноября в деревне Новоельдяково. Начало траурного митинга запланировано на 11:00.
— Марат — отец пятерых детей, был открытым и добрым человеком, всегда с улыбкой на лице и чувством юмора, — отметил Гареев.
По предоставленным данным, Марат Ангамов родился в Кармаскалинском районе, а затем его семья переехала в Бураевский район, где он окончил школу. После он отучился в Башкирском экономическом колледже, переехал в Уфу и работал водителям автобуса «Башавтотранс». Контракт он заключил 16 сентября 2023 года, погиб 1 ноября 2024 года.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.