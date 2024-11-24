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«Всегда с улыбкой на лице»: в СВО погиб доброволец из района Башкирии

Глава Бураевского района сообщил о гибели Марата Ангамова в СВО.

Источник: Комсомольская правда

В СВО погиб Марат Ангамов, сообщил глава Бураевского района Рушан Гараев. По предоставленным данным, прощание с ним пройдет 25 ноября в деревне Новоельдяково. Начало траурного митинга запланировано на 11:00.

— Марат — отец пятерых детей, был открытым и добрым человеком, всегда с улыбкой на лице и чувством юмора, — отметил Гареев.

По предоставленным данным, Марат Ангамов родился в Кармаскалинском районе, а затем его семья переехала в Бураевский район, где он окончил школу. После он отучился в Башкирском экономическом колледже, переехал в Уфу и работал водителям автобуса «Башавтотранс». Контракт он заключил 16 сентября 2023 года, погиб 1 ноября 2024 года.

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