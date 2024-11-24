В Петербурге женщина родила ребенка в метро в День матери

Отмечается, что у молодой женщины схватки начались прямо в поезде, она вышла на платформу станции метро «Горьковская», где схватки усилились. Сотрудники станции сразу же вызвали скорую помощь. Однако, не дождавшись медиков, они оказали первую помощь и помогли женщине, фактически приняв роды. У женщины родился мальчик.