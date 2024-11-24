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В Петербурге женщина родила ребенка в метро в День матери

В Петербурге женщина родила ребенка на станции метро «Горьковская» в День матери.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Женщина родила ребенка на станции метро «Горьковская» в Санкт-Петербурге в воскресенье, когда в мире празднуется День матери, ей оказали помощь сотрудники метрополитена, женщина и новорожденный были переданы врачам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен».

«Сегодня на “Горьковской” произошло удивительное событие, которое наверняка надолго запомнят сотрудники метрополитена. В день, когда весь мир отмечает праздник матерей, одна из пассажирок прямо на платформе родила мальчика», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у молодой женщины схватки начались прямо в поезде, она вышла на платформу станции метро «Горьковская», где схватки усилились. Сотрудники станции сразу же вызвали скорую помощь. Однако, не дождавшись медиков, они оказали первую помощь и помогли женщине, фактически приняв роды. У женщины родился мальчик.

«Это было невероятно! Мы все были в шоке, но старались поддержать маму», — отметила дежурная по станции Евгения Бордачева.

Уточняется, что женщина и новорожденный переданы врачам и доставлены в больницу. Состояние обоих стабильное, они чувствуют себя хорошо.

Это второй подобный случай за историю Петербургского метрополитена. Первые роды на платформе станции «Технологический институт» произошли в 2018 году.