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Из Ростова в Розу Хутор с 27 декабря запустят турпоезд «Лыжная стрела»

Туристический поезд соединит Ростов и Розу Хутор на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

В новогодние каникулы, а именно с 27 декабря, из Ростова-на-Дону начнет курсировать туристический поезд «Лыжная стрела» до курорта Роза Хутор. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД.

— Поезд будет делать остановки на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер, Роза Хутор, — уточняется в сообщении.

В таком поезде можно без оплаты провозить габаритный спортинвентарь, такой как лыжи, сноуборды и другое снаряжение, размещая в багажных отсеках или в местах для ручной клади. В вагонах есть плацкартные и купейные вагоны.