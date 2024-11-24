«Воровайки» рассказали, как поклонники приняли новый состав группы

Однако, по словам девушек, есть и те, кому не понравились изменения в коллективе. «Конечно, он (негатив — прим. ред.) еще долго будет присутствовать в интернете. Но на телевидении нас ждут. И те, кто видел наше выступление, оценили наши горячие сердца», — поделилась Ксения Шапиро.