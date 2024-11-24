Как составить плейлист для тренировок: советы экспертов

Возможно, в процентном соотношении 80 старых на 20 новых или 90 на 10. То есть не так много, потому что важно опираться на знакомые эмоции. Они тебе придадут сил. Но при этом важна новая эмоция на новый подход. Если песня надоела или не работает, то просто замени на что-то свежее, на то, что ты никогда не слушал. Это будет шаг становления тебя, твоего тела, твоего духа.