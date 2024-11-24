Как составить плейлист для тренировок: советы экспертов

Тренировки можно сделать не только приятнее, но и эффективнее с помощью музыки. Мы поговорили с экспертами из разных областей и выяснили, как составить оптимальный плейлист для занятий спортом.
Даниил Чалов. Футболист, основатель футбольного творческого объединения «Ничего обычного» Соцсети Даниила Чалова.
Как подбирает музыку под тренировку.
Когда я был профессиональным спортсменом и ездил на игры, я всегда слушал спокойную, простую музыку. Отвлекающую, не давящую, не агрессивную. Чтобы почувствовать себя внутреннее выше. Классику, чилл, хаус, соул, инди.
Эта история перешла на кардио. Я никогда не слушаю во время подобных тренировок сложных вещей, потому что хочется получить медитативный эффект от процесса.
Во время силовых тренировок действительно хочется чего-то более взрывного, потому что ты постоянно поднимаешь пульс. Может, хип-хоп или что-то такое, что тебя заряжает. В моем случае это работает.
Стоит ли вообще тренироваться под музыку.
Зависит от тренировки. Наверное, если это командное взаимодействие, то сложнее тренироваться под музыку. Создается лишний шум, а тебе нужно слышать партнера.
Но если тренируешься один, знаешь, что делать, то в этом случае музыка тебе как будто бы периодически добавляет сил. Бывает бежишь последние километры и думаешь, что если сейчас музыка закончится, то не сможешь добежать. Включаешь что-то вдохновляющее, и откуда-то внутри тебя появляются силы.
Что должно быть в плейлисте для эффективной тренировки.
Нужно добавлять к плейлисту что тебе нравится. Но при рутинной работе очень важно, чтобы в этом плейлисте были какие-то новые песни.
Возможно, в процентном соотношении 80 старых на 20 новых или 90 на 10. То есть не так много, потому что важно опираться на знакомые эмоции. Они тебе придадут сил. Но при этом важна новая эмоция на новый подход. Если песня надоела или не работает, то просто замени на что-то свежее, на то, что ты никогда не слушал. Это будет шаг становления тебя, твоего тела, твоего духа.
Рената Хафизова. Тренер Peak Running Club Соцсети Ренаты Хафизовой.
Как подбирает музыку под тренировку.
Во время тяжелой беговой тренировки в основном слушаю нетипичную для себя музыку: дабстеп, драм-н-бейс и техно. Такую музыку я не буду слушать на прогулке или за рулем.
Мне важно, чтобы я не могла подпевать и музыка меня немного бесила. Таким образом я меняю фокус с тяжелой тренировки на тяжелую музыку.
Тренировка в зале у меня проходит под хип-хоп, чаще очень старый: Wu-Tang Clan, Nas. Причем в плейлисте не более 10 треков, и я могу слушать их по кругу.
Есть еще расслабленный кросс. Во время него я слушаю всю музыку, которая у меня есть. Это чаще такой мэшап, где может играть сначала Лорин Хилл, потом Трэвис Скотт, а за ним Валерий Меладзе.
Стоит ли вообще тренироваться под музыку.
Музыка не должна грузить на тренировке, она играет либо фоном, либо подзаряжает тебя, создавая какие-нибудь ассоциации. Например, так работает музыка из фильмов про «Рокки».
Есть тренировки, где важно сфокусироваться, и поэтому иногда нужно слушать свое сердцебиение и дыхание. В этом случае можно сделать плейлист «перед тренировкой» и подзарядиться.
Что должно быть в плейлисте для эффективной тренировки.
Я думаю, стоит прислушиваться к своим ощущениям от музыки.
На тренировке музыка должна заряжать, давать некий импульс для действий. Это необязательно ваша любимая группа или исполнитель. Возможно, это будет абсолютно нетипичная музыка для вас.
По мне, музыка из кино про спорт или тачки — идеальная для спорта.
Игорь «Кэш» Лобанов. Лидер рок-групп «Слот» и «МодеМ». Чемпион СССР по санному спорту 1990 года. Бронзовый призер Чемпионата мира в Калгари. Был участником Зимних Олимпийских игр 1992 года в Альбервиле в составе Объединенной команды Предоставлено менеджментом артиста.
Как подбирает музыку.
Зависит от вида тренировки. Во время футбола, например, ничего не поставишь. Когда прихожу в зал, обычно слушаю какой-нибудь подкаст. Музыка, которая играет в зале не помогает, это индивидуально.
Стоит ли вообще тренироваться под музыку.
Опять же зависит от вида спорта. Вот я гонял на санях на высшем уровне и обязательно перед важными стартами что-то слушал в плеере. У меня там, конечно, был всякий метал-экстрим. Могу вспомнить Tankard, Napalm Death и Death. Это поднимало тонус. Во время самой гонки ничего не послушаешь, здесь максимум концентрации на трассе.
Что должно быть в плейлисте для эффективной тренировки.
Должно быть то, от чего прет. Или отвлекает от усталости в кардио или добавляет сил на силовой, соответственно. Конечно, всё индивидуально.
Игорь Бурнышев. Солист группы Burito. Фанат спорта Предоставлено менеджментом артиста.
Как подбирает музыку под тренировку.
Я давно уже не подбираю музыку под тренировку. Раньше этим увлекался, но в данный момент мне достаточно музыки, которая звучит в зале. Потому что я сосредоточен совершенно на других вещах. Возможно, раньше музыка попадала и помогала сосредоточиться, но сейчас это будет мешать слушать тренера. На мой взгляд, работа с тренером — это тот самый путь, по которому должен пройти любой спортсмен, чтобы почувствовать развитие.
Стоит ли вообще тренироваться под музыку.
Это очень индивидуально для каждого спортсмена. Если говорить о кардиотренировках, о боксе, то у нас всегда звучит музыка, поставленная тренером. Часто музыка со своим темпоритмом позволяет на нее опереться в выполнении упражнения. Все зависит либо от тренера, либо от индивидуума, который хочет продвигаться на пути развития силы и выносливости.
Что должно быть в плейлисте для эффективной тренировки.
Сейчас уйма алгоритмов и плейлистов, который создаются профессиональными спортсменами и музыкантами. Если вы не хотите составлять свой плейлист, поищите и точно найдете на любой из платформ специальные подборки для каждой тренировки. Будь то бег, силовые и так далее.
Главное, чтобы музыка вас вдохновляла и мотивировала на свершения.
Елена Курапина. Врач по спортивной медицине высшей категории, и. о. заведующего отделения спортивной медицины РЦСМ Предоставлено экспертом.
Плюсы и минусы тренировок под музыку.
Очевидные преимущества: силы и энергия для тренировки. К тому же можно считать время тренировки по песням.
Из минусов: необходимо учитывать, что во многих композициях есть текст, который может отвлекать от выполнения скоростных упражнений или мешает расслабиться во время заминки или медитативных практик.
Многим людям не нравится громкая музыка, некоторых это может раздражать. Необходимо учитывать интересы всех занимающихся, особенно при групповых тренировках.
Что должно быть в плейлисте для эффективной тренировки.
Музыкальные треки подбирают в зависимости от вида спорта и индивидуальных предпочтений.
Кардио, фитнес, восточные танцы, латино, в том числе бег.
Подойдет быстрая, энергичная, зажигательная музыка, так называемые танцевальные стили.
Йога, пилатес, стретчинг.
Музыка должна быть неторопливая, медитативная, без текста или с минимальным его количеством, чтобы не отвлекать от выполнения практик. Хорошо подойдут этнические композиции и пение мантр.
Силовые тренировки, занятия в тренажерном зале, тренировки с железом.
Подойдёт агрессивная, стимулирующая музыка, увеличивающая силу и выносливость, например, тяжелый рок.
Плейлист нужно составлять в зависимости от вида тренировки и планируемой интенсивности нагрузки. Правильно подобранная музыка может увеличить тренировочные результаты, повысить продуктивность тренировки, отвлечь от усталости и боли в мышцах во время тренировок, мотивировать преодолевать себя.
Отдельно отмечу тренировки в наушниках. Никакие посторонние звуки не отвлекают- это хорошо. Но есть и минусы. Специалисты нашего центра спортивной медицины, в том числе врач-оториноларинголог Елизавета Николаевна Тараканова, считают, что занятия в наушниках, особенно с музыкой на полную громкость, могут быть опасными для слуха. В том числе привести к развитию нейросенсорной тугоухости.
Частое использование наушников может вызывать застой лимфы в области головы, отеки, повышенное образование серы в ушах. В случае использования вставных или внутриканальных наушников и заноса инфекции, в ушах может развиться воспалительный процесс.
Тренировки на улице в наушниках могут привести к нарушению ориентации в пространстве, снижению бдительности и, в конечном итоге, к травмам. Использовать наушники для прослушивания треков можно не более 30 минут в день в допустимом диапазоне звука. Если занимаетесь дома, лучше их не использовать.
Все эти рекомендации носят индивидуальный характер. Тренируйтесь с удовольствием, с пользой для здоровья, контролируйте пульс и не допускайте перетренировок.
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