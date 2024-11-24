Дождь, снег и гололедица: ГАИ предупреждает водителей о сложной обстановке на дорогах в Ростовской области

Управление Госавтоинспекции по Ростовской области предупреждает водителей об ухудшении ситуации на дорогах региона и призывает к осторожности. Об этом говорится в сообщении регионального ведомства в официальном телеграм-канале.
— По данным МЧС, в Ростовской области вплоть до 25 ноября ожидаются резкие изменения погоды: усиление ветра, дождь, мокрый снег и снег, гололедно-изморозевые явления, гололедица на дорогах, — перечислили в УГАИ по региону. — Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать ПДД.
Также в ведомстве напомнили о правилах безопасного передвижения по дорогам в зимнюю непогоду.
— В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходам важно использовать световозвращающие элементы на одежде, а водителям — использовать зимние шины. И это не рекомендация, а необходимое условие для безопасного передвижения в зимний период, — подчеркнули в ГАИ и напомнили, что при низких температурах тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.
— Снизьте скорость, увеличьте дистанцию, используйте фары, избегайте резких маневров и проверяйте состояние автомобиля.