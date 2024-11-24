Дождь, снег и гололедица: ГАИ предупреждает водителей о сложной обстановке на дорогах в Ростовской области

— В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходам важно использовать световозвращающие элементы на одежде, а водителям — использовать зимние шины. И это не рекомендация, а необходимое условие для безопасного передвижения в зимний период, — подчеркнули в ГАИ и напомнили, что при низких температурах тормозной путь автомобиля значительно увеличивается.