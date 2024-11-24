Спасатели МЧС Башкирии предупредили об ухудшении видимости на дорогах

В Башкирии 25 ноября пообещали ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предоставленным данным, на территории региона ожидается туман с видимость 500−1000 метров. На некоторых участках будет гололедица.
Метеорологи также передали, что температура воздуха ночью составит −3,-8°, местами до −13°, днем −2, +3°. В республике ожидают также порывистый ветер со скоростью 5−10 м/с.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.