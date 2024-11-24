Елизавета Туктамышева: «Хочу сыграть в обороне за “Зенит”

Финальный день Гран-при России по фигурному катанию в Петербурге подарил зрителям СК «Юбилейный» не только интригующую и красочную борьбу одиночек и пар. На арене создали аллею славы имени Елизаветы Туктамышевой. Императрица фигурного катания из Петербурга отдала для экспозиции золотую медаль чемпионата мира 2015 года в Шанхае, а также черное платье, в котором она выступала в произвольной программе на первенстве мира в Стокгольме — ее легендарный образ хищной птицы-самурая принес ей тогда серебро.
Пока Лиза в течение часа раздавала автографы своим юным и взрослым поклонникам, зрители могли рассмотреть фотографии самых ярких моментов из ее профессиональной карьеры — некоторые даже запечатлены в виде картин. Нет, Туктамышева не ушла окончательно из спорта, а взяла паузу, пока россиян не ждут на международных соревнованиях. Уже больше года императрица блистает на ледовых шоу, пробует себя в роли комментатора, телеведущей и тренера — помогает Алексею Мишину.
SPB.KP.RU выхватил Елизавету на пять минут, чтобы расспросить о последних новостях.
— Совсем скоро состоится премьера нового сезона «Ледникового периода», где вы выступаете в паре с актером Артуром Сопельником (сериалы «Кадетство», «Ранетки»). Честно скажите, много появилось синяков?
— Артур оказался очень крепким мужчиной, у него хорошая физподготовка, сильные ноги. Изначально я думала, что мне будет намного тяжелее делать поддержки. Но с Артуром не было никакого страха. В процессе, конечно, были падения, но он брал на себя всю боль. Падал таким образом, что ему доставались все синяки, а меня успевал мягко посадить. Так что у меня никаких травм. Единственное, остаются проблемы с плечом, но они всегда были.
— Почему согласились принять участие в шоу?
— Хочется развития артистических способностей. И этот проект дал мне очень много опыта. С партнером мне очень повезло. Артур — классный артист. Я старалась развиваться в этом направлении, чтобы не отставать от него.
— С недавних пор вы помогаете Алексею Николаевичу Мишину в качестве помощника. Вы — жесткий тренер?
— Кнут и пряник я пока ни разу не использовала. Да и тренером меня нельзя называть. Слишком мало опыта, к сожалению. Мне это интересно, но пока очень много проектов, и я физически не успеваю находиться в Санкт-Петербурге. Если когда-то начну полноценно тренировать, то буду брать пример с Алексея Мишина. Он всегда поговорит, попытается найти точку компромисса и практически никогда не повысит голос, особенно на девочек. На мальчиков вот может, но чуть-чуть! Но это все равно не ругань, не оскорбления, не унижения. Это мой самый лучший учитель, мастер, настоящий профессор. Поэтому хочется перенять у него все мудрости.
— Ученики обращаются к вам на вы?
— С детьми, конечно, субординация должна соблюдаться. Но с более взрослыми спортсменами, с кем я долго катаюсь в группе, этого не требуется — с Женей Семененко и Глебом Лутфуллиным мы на ты и в прекрасных отношениях.
— Недавно Евгения Медведева сыграла пять минут за «Динамо» в товарищеском матче против медиакоманды «Амкал». Учитывая вашу любовь к «Зениту», если клуб организует что-то подобное и предложит вам сыграть, то согласитесь?
— Я 100 процентов выйду! Очень люблю играть в футбол. Когда есть возможность, то с удовольствием. Бывало так, что в межсезонье фигурного катания мы разминаемся как раз игрой в футбол. Так, например, часто делал Женя Плющенко. Это прекрасно разогревает, развивает реакцию.
— А на какой позиции хотели бы сыграть?
— Не знаю, но я могу хорошо отбирать, иногда давать пасы. Но точно не забивать (улыбается). Я больше бы оборонялась, чем атаковала.
— На одном из ваших ледовых шоу вы сняли смешной ролик, как в перерывах между выходом на лед бежите «за пивасиком». Ранее вы говорили, что не против хлопнуть по бургеру или пицце, если есть желание. А что с пенным?
— Конечно, могу позволить, почему нет? Все спортсмены могут выпить после тренировки. Это дифференцированное восстановление. Но исключительно ради этого. Никакой пропаганды (смеется).
Добавим, что при поддержке Елизаветы Туктамышевой и ее фанатов удалось собрать 500 тысяч рублей для фонда «Милосердие детям» в рамках благотворительной программы «ДоброFON». Деньги на помощь сиротам шли с продажи каждого плюшевого мишки на соревнованиях по фигурному катанию.
А для любителей пенного напоминаем — ранее наркологи Минздрава предупреждали об аналогах женских гормонов в пиве и заверили, что оно не освежает и не помогает восстановить водный баланс в организме.