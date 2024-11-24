Елизавета Туктамышева: «Хочу сыграть в обороне за “Зенит”

— Кнут и пряник я пока ни разу не использовала. Да и тренером меня нельзя называть. Слишком мало опыта, к сожалению. Мне это интересно, но пока очень много проектов, и я физически не успеваю находиться в Санкт-Петербурге. Если когда-то начну полноценно тренировать, то буду брать пример с Алексея Мишина. Он всегда поговорит, попытается найти точку компромисса и практически никогда не повысит голос, особенно на девочек. На мальчиков вот может, но чуть-чуть! Но это все равно не ругань, не оскорбления, не унижения. Это мой самый лучший учитель, мастер, настоящий профессор. Поэтому хочется перенять у него все мудрости.