В двух районах Перми построят хоккейную коробку и спортивную площадку

«Речь идет об участках, расположенных вблизи жилых домов по улице Хохрякова, 25 и проезд 1-й Павловский, 2, где планируется разместить спортивные площадки, а также об участке по улице Льва Лаврова, 16, где будет располагаться новая хоккейная коробка».