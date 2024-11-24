В двух районах Перми построят хоккейную коробку и спортивную площадку

В двух районах Перми выделили участки для строительства хоккейной коробки и спортивных площадок. Новые объекты расположатся в Дзержинском и Орджоникидзевском районах города. Об этом сообщает пресс-служба департамента земельных отношений Перми.
«Речь идет об участках, расположенных вблизи жилых домов по улице Хохрякова, 25 и проезд 1-й Павловский, 2, где планируется разместить спортивные площадки, а также об участке по улице Льва Лаврова, 16, где будет располагаться новая хоккейная коробка».
На территориях, предназначенных для строительства, на данный момент расположены старые спортивные объекты, возведенные еще в советское время.
Всего в следующем году в Перми планируют устроить 4 хоккейные коробки.