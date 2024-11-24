Отстрел лис пройдет под Минском 25 ноября с 16.00 до полуночи, и минчан просят не посещать лесные массивы в районе пяти населенных пунктов. Пишет об этом издание «Прысталічча».
О планах по отстрелу лис под Минском сообщило Белорусское общество охотников и рыболовов. Коснется он лесных массивов в Колодищанском сельском совете. Уточняется, что речь о лесах вблизи населенных пунктов Глебковичи, Городище, Дубровка, Старина, Юхновка.
В день отстрела лис граждан просят не посещать леса около данных селений с 16.00 и до полуночи.
Тем временем минчанка выбросила из окна посуду в пылу ссоры с мужем, повредив соседское авто.
А новые станции минского метро планируют открыть в декабре 2024 года.