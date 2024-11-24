Из Сочи начнёт ходить паром в Турцию

О самом судне в Союзе сообщили, что в 2020 году была проведена полная его реновация. На нём шесть палуб, доступных для пассажиров, ещё три — технические. Притом отмечается, что судно может отправляться в плавание в любую погоду, даже во время шторма в 6−7 баллов. Однако уже принято решение ограничить выходы в море штормом в пять баллов. На нём также разместятся кафе и магазины. Ранее называвшийся Lampedusa паром получил новое имя — Sea Bridge.