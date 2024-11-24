Из Сочи начнёт ходить паром в Турцию

Между Сочи и турецким Трабзоном вновь начнёт курсировать паром. Об этом сообщили в Черноморском Союзе промышленников и предпринимателей. Билет на него будет стоить от 6 до 20 тысяч рублей за пассажира и 30−35 тысяч рублей за автомобиль.
Паром планируется запустить в конце ноября 2024 года. Он будет вмещать до 450 пассажиров и 250 автомобилей. Путь он будет преодолевать за 10−12 часов. На борту построенного в Италии в 1974 году судна находятся 112 кают, в которых смогут разместиться 360 пассажиров. Путешествие в них будет стоить порядка 20 тысяч рублей. Ещё 93 пассажира смогут разместиться в самолётных креслах, заплатив за сидячий билет порядка 6 тысяч.
О самом судне в Союзе сообщили, что в 2020 году была проведена полная его реновация. На нём шесть палуб, доступных для пассажиров, ещё три — технические. Притом отмечается, что судно может отправляться в плавание в любую погоду, даже во время шторма в 6−7 баллов. Однако уже принято решение ограничить выходы в море штормом в пять баллов. На нём также разместятся кафе и магазины. Ранее называвшийся Lampedusa паром получил новое имя — Sea Bridge.
«Это логистический прорыв. Чтобы попасть из Сочи в Турцию на автомобиле, нужно проехать через Грузию, до границы с которой 130 километров. По морю — 150 миль, или около 270 километров», — цитирует «Российская газета» директора по направлению развития морской транспортной инфраструктуры ЧСПП Сергея Туркменяна. Величину вложений в бизнес-проект он раскрывать не стал, сославшись на коммерческую тайну. По его словам, в проект вложились частные инвесторы, не привлекая средства в виде господдержки.
Также судно может перевозить грузы в объёме до 700 тонн. В Союзе не отрицают, что могут запустить и такое направление деятельности.
Билеты пока не продаются, так как неизвестна окончательная дата открытия маршрута. Однако уже известно. Что курсировать паром будет два раза в неделю. Швартоваться судно будет на турецкой стороне, откуда намечен старт на 21 час с прибытием в Сочи в 9 часов утра.