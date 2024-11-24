Стендапер Демидов извинился за шутку про Иисуса и алкомаркеты

«Я выступаю только для того, чтобы поднять людям настроение, чтобы люди смеялись, и я никогда в жизни не хотел кого-то обидеть. Но в этот раз, к сожалению, так получилось.~ Я сам виноват, что не отнесся внимательно к своим словам, нужно признавать всегда свои ошибки~ — я свою ошибку признаю и искренне хочу извиниться перед всеми, кого эта шутка задела. Если есть такая возможность, пожалуйста, не злитесь на меня. Всем добра!», — заявил юморист.