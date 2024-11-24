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Сервисы кикшеринга в Петербурге объявили о закрытии сезона

В Петербурге завершается сезон аренды самокатов. Об этом сообщили сами сервисы кикшеринга, пишет 78.ru.

Пользователи рассказали, что получили уведомления о невозможности аренды электросамокатов нескольких брендов. Только представители одного сервиса заявили, что их самокаты недоступны для аренды временно, из-за неподходящих погодных условий. Там заверили, что как только погода улучшится — их снова можно будет взять напрокат.

Отметим, в понедельник, 25 ноября, Северную столицу засыплет снегом. Осадки и усиление ветра ожидаются уже этой ночью. Затем снег превратится в дождь, ведь температура воздуха будет повышаться. По данным Северо-Западного УГМС, 26 ноября днем потеплеет до +5 градусов.