Мастер по пошиву и ремонту обуви честно оценил ботинки БелАЗ — белорусский аналог Timberland за 120 рублей

— Верх выполнен из натуральной кожи, детали на заднике тоже. Однако прошивка ранта здесь декоративная, то есть подошва к основной части ботинка крепится с помощью клея. Швы лишь для красоты — не самое практичное решение. Во многих Timberland, с которых эта обувь, на мой взгляд, скопирована, подошва к основанию пришита, что положительно влияет на их долговечность.