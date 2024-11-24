Мастер по пошиву и ремонту обуви честно оценил ботинки БелАЗ — белорусский аналог Timberland за 120 рублей

Артур Зубков, мастер по пошиву и ремонту обуви с 27-летним стажем из Минска, в беседе с sb.by честно оценил ботинки от завода «БелАЗ». Мы писали, что на эту обувь возник ажиотажный спрос.
Самая общая оценка белорусского аналога Timberland за 120 с небольшим рублей — «сделано правильно и аккуратно». Говоря о деталях, Зубков отметил:
— Верх выполнен из натуральной кожи, детали на заднике тоже. Однако прошивка ранта здесь декоративная, то есть подошва к основной части ботинка крепится с помощью клея. Швы лишь для красоты — не самое практичное решение. Во многих Timberland, с которых эта обувь, на мой взгляд, скопирована, подошва к основанию пришита, что положительно влияет на их долговечность.
Стельку эксперт по обуви назвал обычной, а подошва, по его мнению, чуть смещена от основания — это результат того, что обувь теперь обычно не делается вручную.
По словам Зубкова, за свою цену в 120 рублей — «это вообще суперагрегат». А о долговечности заметил:
— Долговечность обуви во многом зависит от того, как ее носят. И самую качественную в мире можно быстро убить.
О том, что ботинки «БелАЗ» сделаны в Китае, специалист сказал:
— Утверждение, что вся китайская обувь — ширпотреб, — это стереотип, который уже давно не соответствует действительности. Все зависит от конкретного производителя.
По его словам, ряд китайских компаний делают обувь, не уступающую аналогам из Европы и США, а то и лучше, но с более выгодной ценой.
Тем временем минчанка выбросила из окна посуду в пылу ссоры с мужем, повредив соседское авто.
А новые станции минского метро планируют открыть в декабре 2024 года.
Еще стало известно, что отстрел лис пройдет под Минском 25 ноября с 16.00 до полуночи.