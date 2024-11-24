Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники

Прежде всего, на праздники в зооуголке парка будут радовать посетителей новые питомцы, отметил он.
«В зооуголке в этом году появился львенок. Лама уже представлена в экспозиции, в ближайшее время выставим альпаку, она еще находится на карантине», — рассказал директор учреждения.
По словам Марченко, животных уже начинают готовить к предстоящим холодам.
«Теплолюбивые животные переводятся в зимние вольеры, некоторые на экспозицию уже не выставляются, они зимуют. Те животные, которые привыкли к нашим холодам, их вольеры оборудуются деревянными настилами, утепляются, меняется рацион питания животных», — пояснил он.
Так, в зимние вольеры уже перевели попугаев, добавил он.
Кроме того, в учреждении готовят проект по реконструкции вольеров в следующем году, добавил Марченко.
«В следующем году необходимо провести работы по созданию медвежатника, обезьянника. Эта работа требует определенных капиталовложений. Это будет работа по реконструкции имеющихся вольеров», — пояснил он.
И отметил, что Детский парк в новогодние праздники будет работать ежедневно с 9 до 17 часов.