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Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Во время новогодних каникул Детский парк в Симферополе будет работать в обычном режиме. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор муниципального учреждения «Парки столицы» Владимир Марченко.

Источник: РИА "Новости"

Прежде всего, на праздники в зооуголке парка будут радовать посетителей новые питомцы, отметил он.

«В зооуголке в этом году появился львенок. Лама уже представлена в экспозиции, в ближайшее время выставим альпаку, она еще находится на карантине», — рассказал директор учреждения.

По словам Марченко, животных уже начинают готовить к предстоящим холодам.

«Теплолюбивые животные переводятся в зимние вольеры, некоторые на экспозицию уже не выставляются, они зимуют. Те животные, которые привыкли к нашим холодам, их вольеры оборудуются деревянными настилами, утепляются, меняется рацион питания животных», — пояснил он.

Так, в зимние вольеры уже перевели попугаев, добавил он.

Кроме того, в учреждении готовят проект по реконструкции вольеров в следующем году, добавил Марченко.

«В следующем году необходимо провести работы по созданию медвежатника, обезьянника. Эта работа требует определенных капиталовложений. Это будет работа по реконструкции имеющихся вольеров», — пояснил он.

И отметил, что Детский парк в новогодние праздники будет работать ежедневно с 9 до 17 часов.