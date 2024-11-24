Куски бетона и торчащая арматура: что стало с фонтаном на ул. Осипенко в Самаре

В Самаре недавно стартовал ремонт фонтана в честь 40-летия Победы на площади Героев 21-й Армии (в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой и проспекта Ленина). Площадка заметно изменилась. От прежнего фонтана, который стоял там с 1985 года, почти ничего не осталось. Повсюду видны куски бетона, плитки и торчащая арматура. Рассказываем и показываем, что стало и фонтаном на улице Осипенко в Самаре.