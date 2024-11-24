Куски бетона и торчащая арматура: что стало с фонтаном на ул. Осипенко в Самаре

В Самаре недавно стартовал ремонт фонтана в честь 40-летия Победы на площади Героев 21-й Армии (в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой и проспекта Ленина). Площадка заметно изменилась. От прежнего фонтана, который стоял там с 1985 года, почти ничего не осталось. Повсюду видны куски бетона, плитки и торчащая арматура. Рассказываем и показываем, что стало и фонтаном на улице Осипенко в Самаре.
Фонтан на улице Осипенко в Самаре работает уже около сорока лет. За это время капитальный ремонт его конструкций и механизмов ни разу не проводился. В этом году власти решили обновить памятную для горожан локацию. Она обретет новый облик. Правда, для этого фонтан пришлось почти полностью разобрать.
После ремонта памятная для горожан локация обретет новый облик администрация Самары.
«Фонтан будет светодинамическим и музыкальным, современное оборудование будет работать в автоматическом режиме», — сказал и.о. главы Самары Иван Носков.
Работы проводит компания из Ижевска. Ей предстоит заменить инженерные коммуникации и гидравлическое оборудование, а также обновить чашу фонтана. Ее размеры останутся прежними — 40×40 метров. Борта, мозаичное панно и изображение Георгиевской ленты восстановят. Стоимость работ — 219 млн рублей. Срок окончания ремонта фонтана и благоустройства прилегающей территории — второй квартал 2025 года.