Стали известны подробности антикоррупционной борьбы в Узбекистане

Принятые антикоррупционные меры уже дают первый результат. Согласно Transparency International, деятельность которой признана на территории России нежелательной, Узбекистан поднялся на пять позиций в индексе восприятия коррупции. Однако до коренного перелома еще далеко. За последние два года количество преступлений, связанных с организованными группировками, выросло на 12%. В то же время число расследований коррупционных дел увеличилось на 18%. Эти данные свидетельствуют о масштабах проблемы, но также подтверждают первые успехи реформ. Согласно опросам, 70% населения поддерживают антикоррупционные инициативы президента, но 62% считают, что меры все еще недостаточно жесткие. И это подчеркивает, что впереди предстоит долгий и сложный путь.