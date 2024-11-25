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В волгоградский зооцентр привезут медведя из Владимирской области

Выпустить животное в естественную среду оказалось невозможно.

Медведь Михаил в последнее время жил во владимирском приюте, однако лимит его проживания подходил к концу. По сообщению представителей волгоградского зооцентра, которые согласились принять у себя мишку, он содержался на бетонном полу без укрытия.

Предварительно для приема мохнатого гостя был подготовлен необходимый вольер. Волгоградские волонтеры выехали за мишкой во Владимир. В воскресенье, 24 ноября, стало известно, что Михаил, возраст которого составляет только 2 года, уже отправился в Волгоградскую область.

флора и фауна