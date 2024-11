Pearl Jam впервые за десять лет исполнили кавер на песню Hunger Strike

Пионеры гранжа Pearl Jam вернули в свой сетлист трек Temple of the Dog «Hunger Strike» (1991). В последний раз группа исполняла кавер на эту композицию в 2014-м на благотворительном вечере Нила Янга. За вокал тогда отвечал фронтмен Temple of the Dog Крис Корнелл, скончавшийся в 2017 году.