Новый водовод построят для 200 тысяч петербуржцев

Новые трубы сделаны из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и полиэтилена, поэтому их можно будет эксплуатировать 100 лет. Кроме того, им не страшны коррозия и морозы. Соединяют трубы спецспособом, чтобы они не могли рассоединиться.