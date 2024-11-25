Новый водовод построят для 200 тысяч петербуржцев

Она находится на участке Заневского проспекта, проходящего от проспекта Косыгина до реки Оккервиль.
«Новый водовод протяженностью 1,8 километра обеспечит бесперебойным водоснабжением около 200 тысяч петербуржцев».
Новые трубы сделаны из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и полиэтилена, поэтому их можно будет эксплуатировать 100 лет. Кроме того, им не страшны коррозия и морозы. Соединяют трубы спецспособом, чтобы они не могли рассоединиться.
Строители уже проложили около 500 метров трубопровода. Работы планируют завершить в 2026 году. Кстати, их ведут без перекрытия дорог.