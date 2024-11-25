«Я знаю, зачем вы пришли»: Лолита Милявская сняла юбку на концерте в Петербурге

«Но послушайте, дорогие интеллигентные люди, я знаю, почему вы ходите на меня. Потому что, во-первых, у вас есть возможность увидеть со стороны кого-то … (прим. — нецензурное выражение в значении “странный”). И вы сразу начинаете чувствовать себя лучше. А с другой стороны, я знаю, что интеллигентные люди всегда чуточку зажаты. Они знают сто тысяч чего нельзя делать. Они знают, как надо вести себя в социуме».