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«Я знаю, зачем вы пришли»: Лолита Милявская сняла юбку на концерте в Петербурге

Лолиту Милявскую не зря называют одной из самых эксцентричных и темпераментных певиц российской эстрады. На своем сольном концерте в Петербурге, который прошел 24 ноября, Лолита начала с нестандартного приветствия зрителей, которое явно подняло всем настроение и оживило атмосферу.

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Она отметила, что в зале собралось много интеллигентных людей, и в шутку заявила, что это «как бы не совместимо с репутацией Милявской».

«Но послушайте, дорогие интеллигентные люди, я знаю, почему вы ходите на меня. Потому что, во-первых, у вас есть возможность увидеть со стороны кого-то … (прим. — нецензурное выражение в значении “странный”). И вы сразу начинаете чувствовать себя лучше. А с другой стороны, я знаю, что интеллигентные люди всегда чуточку зажаты. Они знают сто тысяч чего нельзя делать. Они знают, как надо вести себя в социуме».

сказала Лолита

Далее она сняла свою пышную юбку под восторженные возгласы зрителей и осталась в блестящем комбинезоне.

«Вы же за этим пришли? Вот так оно ожидаемо, вот так оно предсказуемо. Даю вам честное слово, что к концу моего концерта вы все независимо от гендера уйдете мысленно в моем комбинезоне», — заявила певица.

Этим вечером она порадовала поклонников своими хитами, такими как «Ориентация» и «Пошлю его на». В какой-то момент весь зал встал, поддерживая любимую исполнительницу.

музыка