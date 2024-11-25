Что можно и нельзя в Иоаннов день 25 ноября, который называют Снежный

Православная церковь 25 ноября вспоминает Иоанна Милостивого. В народе принято праздновать Иоаннов день, или день Иоанна Снежного. К указанной дате устанавливается ветреная и холодная погода. А еще к 25 ноября прилетают снегири.
Что нельзя делать 25 ноября.
Не рекомендуется отказываться от добрых советов. Кроме того, молодым девушкам запрещено вместе с подругой покупать обувь. Считается, что может спровоцировать неудачи в любви. Нельзя совершать дурные поступки, а также желать кому-либо плохого.
Что можно делать 25 ноября.
По традиции, в указанный день играли свадьбы. Также верующие ходили в церковь и молились святому, прося у него счастья. А еще приветствовались добрые дела.
Согласно приметам, по погоде, какая установится 25 ноября, узнавали, каким выдастся декабрь. Изморозь в утренние часы говорит про мороз вечером. Облака, которые плывут низко, предупреждают о похолодании.
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