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Что можно и нельзя в Иоаннов день 25 ноября, который называют Снежный

День Иоанна Снежного отмечают 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 25 ноября вспоминает Иоанна Милостивого. В народе принято праздновать Иоаннов день, или день Иоанна Снежного. К указанной дате устанавливается ветреная и холодная погода. А еще к 25 ноября прилетают снегири.

Что нельзя делать 25 ноября.

Не рекомендуется отказываться от добрых советов. Кроме того, молодым девушкам запрещено вместе с подругой покупать обувь. Считается, что может спровоцировать неудачи в любви. Нельзя совершать дурные поступки, а также желать кому-либо плохого.

Что можно делать 25 ноября.

По традиции, в указанный день играли свадьбы. Также верующие ходили в церковь и молились святому, прося у него счастья. А еще приветствовались добрые дела.

Согласно приметам, по погоде, какая установится 25 ноября, узнавали, каким выдастся декабрь. Изморозь в утренние часы говорит про мороз вечером. Облака, которые плывут низко, предупреждают о похолодании.

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